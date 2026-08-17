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١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٩:٤٦ ص

بقائي: كندا تحولت الى فريق الاحتياط الأمريكي في عدوانها على إيران

بقائي: كندا تحولت الى فريق الاحتياط الأمريكي في عدوانها على إيران

كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية في منشور: واشنطن تُطلق على كندا لقب "ولايتها الحادية والخمسين". لم تعد كندا تلعب إلى جانب أمريكا، بل أصبحت مجرد "فريق احتياطي" في دوري واشنطن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية، في منشور على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي: واشنطن تُطلق على كندا لقب "ولايتها الحادية والخمسين"، وتفرض رسومًا جمركية على بضائعها، بل وتهدد بمعاقبتها بسبب قضايا بيئية، لكن رد أوتاوا هو الطاعة العمياء.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: أوتاوا تشارك في "حرب أمريكا غير الشرعية" ضد إيران لإرضاء واشنطن.

وأكد بقائي: هذا الوضع يُظهر أن كندا لم تعد تلعب إلى جانب أمريكا، بل أصبحت مجرد "فريق احتياطي" في دوري واشنطن.

/انتهى/

رمز الخبر 1973046
جواد ماستری فراهانی

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