بقائي: كندا تحولت الى فريق الاحتياط الأمريكي في عدوانها على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية، في منشور على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي: واشنطن تُطلق على كندا لقب "ولايتها الحادية والخمسين"، وتفرض رسومًا جمركية على بضائعها، بل وتهدد بمعاقبتها بسبب قضايا بيئية، لكن رد أوتاوا هو الطاعة العمياء.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: أوتاوا تشارك في "حرب أمريكا غير الشرعية" ضد إيران لإرضاء واشنطن.

وأكد بقائي: هذا الوضع يُظهر أن كندا لم تعد تلعب إلى جانب أمريكا، بل أصبحت مجرد "فريق احتياطي" في دوري واشنطن.

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