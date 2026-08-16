تنفيذ حكم الإعدام بحق عميل للكيان الصهيوني دهس عددا من رجال الشرطة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ففي مساء الثامن من يناير/كانون الثاني وخلال الانقلاب الصهيوني الأمريكي، دهس شهرام صادقي عددًا من رجال الشرطة قرب مفترق طرق كرج جلزار، بعد أن هاجمهم بسيارة من طراز برايد.

وأسفرت عملية الدهس المتعمدة، عن إصابات بالغة لسبعة من رجال الشرطة في الرأس والساقين واليدين والعينين.

كما تسبب هذا العمل الارهابي الذي ارتكبه صادقي، والذي حظي بدعم واسع من وسائل الإعلام المعادية، عن دخول أحد الضباط، الذي كان متواجدًا في الموقع لتأمين أمن المواطنين، في غيبوبة استمرت ثلاثة أشهر.

بعد هذا الاعتداء الوحشي، فرّ شهرام صادقي من مكان الحادث بعد إضرام النار في سيارته.



*تحديد الهوية والقبض عليه

بعد أن ارتكب صادقي هذه الجريمة وهربه من مكان الحادث، استخدم أساليب مختلفة للتخفي، وكشفت المعلومات الاستخباراتية التي توصلت اليها الشرطة في محافظة البرز أنه اختبأ في مركز لعلاج الإدمان مزوّراً هويته، رغم أنه لم يكن مدمناً، وتم التعرف عليه والقبض عليه فوراً.



وأصدرت محكمة الثورة في كرج حكمًا بإدانة المتهم وحكم عليه بالإعدام ومصادرة جميع ممتلكاته بتهمة "العمل العملياتي لصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة والجماعات المعادية، وفقًا للمادة 1 من قانون تشديد العقوبة على التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية".



بعد إخطار المتهم ومحاميه، أُحيلت القضية إلى المحكمة العليا للنظر في الاستئناف. وفي وقت لاحق، أكدت المحكمة العليا الحكم، وفي فجر اليوم تم تنفيذ حكم الإعدام بعد اتباع الإجراءات القانونية.



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