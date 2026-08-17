شبكة "سي إن إن" تكشف معاناة طاقم الحاملة "لينكولن" جراء الضربات الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء قالت الشبكة في تقرير حديث لها: إن "الصورة من على متن حاملة الطائرات لينكولن تكشف معاناة حقيقية لأفراد الطاقم"، مضيفةً أن "الضربات الإيرانية عطلت سلسلة الإمداد عبر البحرين في بداية الحرب، ما أدى إلى نقص الغذاء على متن حاملة الطائرات لينكولن".

ونقلت "سي إن إن" عن البحرية الأمريكية قولها: إن "العمليات القتالية عطلت مراكز الإمداد التقليدية في الشرق الأوسط".

ولفتت إلى أن "تقارير عن أفكار انتحارية ونقص المؤن رُصدت مع انتشار واسع للعفن الأسود وتساقطه من السقف، مع انسدادات وارتداد للمياه في مرافق الحاملة لينكولن".

وذكرت تصريحات بحار على متن حاملة الطائرات لينكولن قال فيها: إن "السبب الرئيسي الذي يجعل هذا الانتشار أسوأ بكثير هو أننا لم نكن من المفترض أن نأتي إلى هنا ونخوض حربًا".

وبهذا التقرير تكشف الشبكة الأمريكية المعاناة التي تواجهها القوات البحرية التابعة للعدو الأمريكي، وهو ما يوضح أحد أسباب أحجام واشنطن عن المواجهة الشاملة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً، ليلجأ العدو الأمريكي إلى الضغوط الاقتصادية والسياسية والدفع بالأدوات الإقليمية والغربية إلى الواجهة.