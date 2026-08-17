ولايتي: اليوم تدفع الأسرة الأميركية ثمن مقامرة قادتها نقداً

أفادت وكالة مهر للأنباء أن علي أكبر ولايتي، المستشار الدولي لقائد الثورة الإسلامية، كتب في صفحته الشخصية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، متناولاً الآثار التضخمية للعقوبات والحصار الأميركي ضد بلادنا على الشعب الأميركي، قائلاً: "سكوت بيسنت يتحدث عن الحصار الاقتصادي على إيران، وترامب يتباهى بالحصار البحري. لكن السناتور كورنين يتحدث عن الغلاء وتكاليف معيشة الشعب الأميركي. ومع اقتراب ذكرى انقلاب 1953، وبعد 73 عاماً، اتضحت حقيقة واضحة، وهي أن معادلات المنطقة تغيرت، وأن الأسرة الأميركية تدفع اليوم نقداً ثمن مقامرة قادتها."

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