مسؤول ايراني: الإمكانات الاقتصادية لإيران وأوزبكستان تمهد الطريق لتطوير التعاون المشترك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه وفقاً للعلاقات العامة لمحافظة مركزي (وسط ايران)، ان "مهدي زنديه وكيلي" أكد، خلال الملتقى الاقتصادي والاستثماري الدولي لمنطقة "نوايي" في أوزبكستان، على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك بين النشطاء الاقتصاديين في البلدين، وأضاف: إن المحور الرئيسي لهذا البرنامج هو القطاع الخاص، ونأمل أن تؤدي حوارات النشطاء الاقتصاديين في المحافظتين خلال الاجتماعات التخصصية والمفاوضات الثنائية إلى تمهيد الطريق لمزيد من التعاون.

وأشار إلى مكانة إيران في المنطقة وقدرات البلاد في مجالات الصناعة والعلم والتكنولوجيا والنفط والغاز والتعدين والموارد الطبيعية، وتابع: لقد حققت إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية، بالاعتماد على القدرات الداخلية والاستقلال، تطورات ملحوظة في مختلف المجالات العلمية والمعرفية والتنموية، وقد هيأت هذه القدرات الأرضية للتعاون مع مختلف الدول، وخاصة الدول الجارة والصديقة.

ولفت محافظ محافظة "مركزي" إلى حضور أكثر من 45 مديراً وناشطاً في مجال الصناعة والإنتاج من محافظة مركزي ضمن هذا الوفد، موضحاً ان العديد من احتياجات الدولة الصديقة والشقيقة، بما في ذلك المواد الخام والمستلزمات المطلوبة لإكمال السلاسل الصناعية، تتوفر ضمن القدرات التصديرية لأوزبكستان ومحافظة نوايي، وفي المقابل، يمكن لجزء كبير من المنتجات التي تُصنع في محافظة مركزي أن يجد سوقاً مناسباً في هذا البلد.

وذكر "زنديه وكيلي" في ختام حديثه: لا ينبغي أن يقتصر التعاون على التصدير وعرض المنتجات فقط، بل يمكن الاستفادة من قدرات الطرفين لتوفير الأرضية للإنتاج المشترك والاستثمار المشترك.