وزير الخارجية الايراني: جميعنا مسؤولون أمام دماء الشهداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن "عراقجي" صرح خلال هذه المراسم أن دماء الشهداء تمثل ضمانة لخدمة الشعب وصون مصالح البلاد؛ قائلا: إن أسبوع الحكومة يمثل فرصة لإعادة قراءة المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، وهي مسؤوليات ترتبط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ارتباطا عميقا لا ينفصم بدماء الشهداء وتضحيات أهل الإيثار.

ولفت رئيس الجهاز الدبلوماسي إلى أن وزارة الخارجية قدّمت، خلال السنوات التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية، شهداء كبارا للبلاد، من بينهم الشهيد "حسين أمير عبداللهيان" والشهيد "كمال خرازي"؛ مؤكدا أن الجميع مسؤولون أمام دماء الشهداء وعليهم أن يتذكروا دائما المسؤوليات التي اضطلعوا بها.

وأضاف أن أسر الشهداء تشارك أيضا في هذه التضحيات، وأن خدمة أسر الشهداء الكرام تمثل توفيقا كبيرا وأداء للدين تجاه تضحياتهم، وأن كل ما يقدّم لهم يظل ضئيلا أمام عظمة تضحياتهم.

وفي هذه المراسم، أحيا "عراقجي" ذكرى شهداء الثورة الإسلامية، وشهداء الحروب الثلاث المفروضة، وشهداء الإرهاب والدبلوماسية، وفي مقدمتهم سيد شهداء الثورة الإسلامية، القائد الشهيد الامام آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (رض)؛ معربا عن تقديره لتضحيات الشهداء والجرحى وأسرهم الكريمة.