انطلاق الدورة الثانية عشرة من مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي

أفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلاً عن وكالة سبوتنيك، فقد نُشرت دعوة للمشاركة في هذه الجولة من المسابقة للمصورين الصحفيين المحترفين، ويمكن للمشاركين تقديم أعمالهم باللغتين الروسية والإنجليزية حتى 28 فبراير/شباط 2026 عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للمسابقة. تُقام المسابقة تخليداً لذكرى آندري ستينين، المصور الصحفي في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، الذي توفي صيف عام 2014 أثناء مهمة صحفية بالقرب من دونيتسك.

وفي معرض حديثه عن انطلاق الجولة الثانية عشرة من المسابقة، قال ديمتري كيسيليف، المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية: "مسابقة آندري ستينين جاهزة لاستقبال أعمال المصورين للمرة الثانية عشرة، ويصاحب هذا الحدث كل عام حماس وترقب كبيران".



أوضح كيسيليف أنه تم إضافة قسم جديد إلى المسابقة هذا العام، قائلاً: "يُعدّ قسم "طاقة الحياة" إضافةً جديدةً للمسابقة، وهو يُتيح للمصورين من عمر 34 عامًا فما فوق المشاركة". وأضاف أن الهدف الرئيسي للمسابقة يبقى اكتشاف مواهب جديدة وخلق فرص للمصورين الشباب، في حين أن وجود مصورين ذوي خبرة يُمكن أن يُلهم الجيل الشاب ويرفع من مستوى أدائه المهني.

ستُقام المسابقة في ست فئات: "الأخبار الرئيسية"، و"الرياضة"، و"كوكبي"، و"بورتريه: بطل عصرنا"، و"نظرة من الأعلى"، بالإضافة إلى فئة "طاقة الحياة" الجديدة. في فئات "الأخبار الرئيسية"، و"كوكبي"، و"بورتريه: بطل عصرنا"، يُمكن تقديم صور فردية أو مجموعات صور، بينما في فئتي "الرياضة" و"نظرة من الأعلى"، تُقبل الصور الفردية فقط. الفئات الخمس الأولى مُخصصة للمصورين من عمر 18 إلى 33 عامًا، أما فئة "طاقة الحياة" فهي مُخصصة للمصورين من عمر 34 عامًا فما فوق.



بحسب المنظمين، تشمل جوائز مسابقة عام 2026 مبلغ 125 ألف روبل للفائز بالمركز الأول، و100 ألف روبل للفائز بالمركز الثاني، و75 ألف روبل للفائز بالمركز الثالث في كل فئة. كما سيحصل الفائز بالجائزة الكبرى على 700 ألف روبل. وسيقام حفل توزيع الجوائز في موسكو، كالمعتاد، بين شهري سبتمبر ونوفمبر 2026.

في السنوات السابقة، ضمت لجنة تحكيم هذه المسابقة نخبة من الحكام، من بينهم فلاديمير فياتكين، وغابرييل تشيكوني، وصفا كاراجان، وخوان كانيته، وقد فاز بجوائزها مصورون من مختلف البلدان. كما تُعرض الأعمال المختارة في هذه المسابقة سنويًا في جولات معارض في مدن روسية ودول أخرى.

وكما في الدورة السابقة، تشارك وكالة أنباء مهر كشريك إعلامي دولي لمسابقة آن داري ستينين، ومن المقرر إقامة معرض الأعمال المختارة لهذه الدورة في طهران، كما في الدورة السابقة. يُقيّم هذا الحضور الإعلامي وإقامة المعرض في إيران في ضوء توسيع نطاق التفاعلات المهنية وتعريف الجمهور الإيراني بالاتجاهات المعاصرة في مجال التصوير الصحفي العالمي.

تُقام مسابقة آندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي برعاية اللجنة الروسية لدى اليونسكو، بهدف دعم المصورين الشباب ولفت انتباه الجمهور إلى تحديات وتطورات التصوير الصحفي المعاصر. وقد أصبحت هذه المسابقة، على مدى العقد الماضي، من أبرز الفعاليات في هذا المجال على المستوى الدولي.

/انتهى/