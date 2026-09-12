عراقجي: نسعى لتذليل العقبات أمام عضوية إيران في بنك التنمية الجديد لبريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال عراقجي، في تصريح على هامش لقاءات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الثنائية مع عدد من القادة في نيودلهي، إن بعض الدول تضع عراقيل أمام عضوية إيران في بنك التنمية الجديد لبريكس، مؤكداً أن طهران تعمل عبر المشاورات على تذليل هذه العقبات وإزالتها.

وأضاف أن اجتماع مجلس أعمال بريكس عُقد الجمعة، وشهد كلمات مهمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، فيما تحدث الرئيس بزشكيان خلال الاجتماع عن استخدام العملات المحلية والوطنية، وهو ما حظي باهتمام كبير.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن لقاءات ثنائية عدة جرت على هامش قمة بريكس، من بينها لقاء بزشكيان مع رئيس الوزراء الهندي، واصفاً إياه بأنه كان جيداً، فضلاً عن لقاءاته مع رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس وزراء ماليزيا.

وأكد عراقجي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بعلاقات جيدة مع الدول الإسلامية ودول المنطقة، مشدداً على أن هذه العلاقات تمضي قدماً.