القضاء الإيراني يصدر لوائح اتهام بحق 159 مسؤولاً أمريكياً وإسرائيلياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كاظمي، في تصريح متلفز اليوم السبت، إن 159 من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في امريكا والكيان الصهيوني جرت ملاحقتهم قضائياً في القضية، بينهم 92 أمريكياً و67 إسرائيلياً، مشيراً إلى صدور لوائح اتهام بحقهم وإحالة الملف إلى المحكمة.

وأضاف: أن إحدى الدعاوى القضائية التي تنظر فيها محاكم طهران، والمقامة بناءً على دعوى جماعية من مواطنين إيرانيين، تتعلق بالمطالبة بتعويضات مادية ومعنوية وعقابية، بعد إثبات اختصاص القضاء الإيراني النظر فيها، موضحاً أن موعد الجلسة سيُحدد قريباً.

وفي ما يتعلق بملف اغتيال القادة العسكريين الإيرانيين، قال كاظمي: إنه تم فتح ملفات قضائية والتحقيق في قضية 19 قائداً عسكرياً شهيدا، وانتهت الإجراءات إلى إصدار لوائح اتهام بحق 97 مسؤولاً أمريكياً وإسرائيلياً، بينهم 74 أمريكياً و23 إسرائيلياً.

وأشار كاظمي أيضاً إلى فتح ملف بشأن اغتيال علي لاريجاني، ونجله مرتضى لاريجاني، وعدد من أعضاء مكتبه، موضحاً أن الملف سيُحال قريباً إلى المحكمة بعد استكمال الإجراءات القانونية وإصدار لائحة الاتهام.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية: إن نحو 400 دعوى قضائية أُقيمت في المحاكم الإيرانية في إطار مسار المطالبات القضائية الداخلية والدولية، مشيراً إلى أن إحدى القضايا تضم أكثر من 350 ألف مدعٍ.

وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات توثيق الادعاءات والأدلة، وإجراء المحاكمات وإصدار أحكام تستند إلى أدلة ووثائق، بما يسمح بمتابعة مسار المطالبات القضائية داخل إيران، وعند الضرورة على المستوى الدولي.