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١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٥:٠٥ م

فيلم رسوم متحركة إيراني يحصد الجائزة الأولى في مهرجان روسي

فيلم رسوم متحركة إيراني يحصد الجائزة الأولى في مهرجان روسي

  حصد فيلم الرسوم المتحركة الإيراني القصير «الرفيق الأزرق»، من إخراج فرزانة قبادي، الجائزة الأولى في قسم الرسوم المتحركة الدولي، وذلك خلال الدورة السادسة عشرة لمهرجان «النور إلى العالم» (Light to the World) الدولي لسينما الشباب في روسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فيلم الرسوم المتحركة القصير «الرفيق الأزرق»، من إخراج فرزانه قبادي وإنتاج جمعية سينما الشباب في محافظة سمنان، يقدم سرداً لقصة حياة امرأة من ذوي الإعاقة، تعيش في عزلة، وبعد تقبّلها لهويتها الجديدة، تجدُ مرة أخرى سبيلاً للتواصل مع العالم المحيط بها ومواصلة حياتها.

واستُلهم هذا العمل الفني من التجربة الشخصية للمخرجة، ويركز على مفاهيم إنسانية عميقة مثل التقبل، والتعاطف، والتحديات المرتبطة بالإعاقة، وأهمية التواصل الإنساني. ويعكس حضور الفيلم في مهرجان دولي، جانباً من القدرات والطاقات الفنية التي تمتلكها محافظة سمنان في هذا المجال.

يُذكر أن مهرجان «النور إلى العالم» (Light to the World) الدولي لسينما الشباب، يُعد من الفعاليات الفنية العريقة في روسيا، حيث أقيمت دورة عام 2026 بمشاركة أعمال من مختلف دول العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1973958
جواد ماستری فراهانی

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