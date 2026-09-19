آية الله عيسى قاسم يعلق على اتهام اليمنيين بالاعتداء على مكة المكرمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب آية الله الشيخ عيسى قاسم كتب في تدوينة عبر منصة "إكس": المعروف من اليمن شعباً وحكومة، الشدّة في الدين والتصلّب في ذات الله والخشية العظيمة من عقابه، والرجاء البالغ في نيل رضوانه.

وأضاف المرجع الديني البحريني: كلّ ذلك على مستوى القول والعمل في أشدّ مواقف امتحانه. وما أبعد ذلك من أن يتعدّوا على مكّة المكرّمة والحرم الإلهيّ الطاهر بأدنى مهانة أو مسّ لا يلتقي بتعظيم.

وجاءت تدوينة آية الله عيسى قاسم بعد أن زعمت السعودية اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن قبل دخولها مكة المكرمة.

وفي السياق ذاته، نفى قائد حرکة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، هذا الادعاء، قائلا: أن هذا بهتان عظيم علينا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا فداءً لمكة المكرمة."

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