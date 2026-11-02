وافادت وكالة مهر للأنباء، انه في إطار المشاورات رفيعة المستوى بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي، وعقب اجتماعاتٍ جرت مؤخرًا بين مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، بحث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التطورات الراهنة في المنطقة والعالم، مع التركيز على غرب آسيا.

وأعرب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال الاتصال عن تقديره لمواقف بوتين والمسؤولين الروس، وإشادتهم بدور القائد الشهيد وسائر الرموز الوطنية، ودعمهم صمود الشعب الإيراني.

وأكد الجانبان مواصلة التعاون الاستراتيجي وفق خارطة الطريق التي رسمها قائدا البلدين.