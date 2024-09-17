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١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٢٢ م

امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يستقبل نظيره الروسي

امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يستقبل نظيره الروسي

التقى امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "على اكبر احمديان"، مع نظيره الروسي "سيرغئي شايغو"، الذي يزور طهران حاليا.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان شايغو، وصل طهران اليوم الثلاثاء بناء على ايعاز الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" له بمتابعة التوافقات المبرمة خلال زيارة امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني مدينة سانت بطرسبرغ حيث شارك في "الاجتماع الـ14 لكبار المسؤولين الأمنيين ومستشاري الأمن الوطني لدول البريكس".

وفيما استعرض هذه التوافقات الثنائية مع احمديان، اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الروسي على دعم بلاده لسياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية حول الممرات والطرق التجارية، مع جمهورية اذربيجان.

يذكر ان شايغو عقد، خلال زيارته الحالية لطهران، لقاء مع رئيس الجمهورية الاسلامية "د. مسعود بزشكيان"، وسلمه رسالة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

رمز الخبر 1948610

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