وضع حجر الاساس لمستشفى تخصصي بالجملة العصبية في شمال ايران

وافاد مراسل وكالة للانباء ان هذه المراسم حضرها عدد من الاطباء الاخصائيين بالجملة العصبية واساتذة الجامعات.

واعلن رئيس جامعة العلوم الطبية بمحافظة جيلان حسن بهبودي ان مستشفى جنرال جيلان ستقام بسعة 270 سريرا , واعتبر ان بناء هذه المستشفى هي حاجة ملحة للمحافظة , مشيرا الى ان الحكومة خصصت 20 مليار ريال لانشاء هذه المستشفى.

يذكر ان البروفيسور مجيد سميعي ولد في طهران عام 1946 وبعد ان اكمل دراسته الابتدائية والثانوية , توجه الى المانيا وحصل على شهادة الدكتوراه عام 1970 في تخصص الجملة العصبية , وعمل في المركز الجراحي للجملة العصبية في مدينة هانوفر ثم تولى بعد فترة رئاسة المركز.

وفي عام 2003 تولى رئاسة المعهد الدولي لجراحة الاعصاب , وحاليا هو رئيس فخري للعديد من الجمعيات العلمية العالمية , وعضو جميعة الاطباء في اكثر من 80 بلدا , وحاصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من 8 جامعات دولية مرموقة.

وفضلا عن تدريس آلاف الطلاب والجراحين في مختلف انحاء العالم , فقد قام البروفيسور سميعي باجراء اكثر من 20 الف عملية جراحية من بينها ستة آلاف عملية في جراحة الجمجمة , وثمانية آلاف عملية في جراحة النخاع الشوكي والعمود الفقري , والفي عملية جراحية للمخ.

وألف البروفيسور سميعي 15 كتابا و400 رسالة ويعمل حاليا في جميع ايام الاسبوع في اجراء العلميات الجراحية والتدريس في الجامعات.

تجدر الاشار الى ان المستشار الالماني السابق غيرهارد شرودر هو صديق للبروفيسور مجيد سميعي./انتهى/