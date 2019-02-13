ايران استقبلت 6 ملايين سائح اجنبي خلال 9 اشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء رئيس منظمة التراث الثقافي "علي اصغر مونسان" القى كلمة في مراسم افتتاحية المعرض الدولي للسياحة في طهران، حيث جاء بإحصائيات حول السياحة العالمية والسياحة في ايران، قائلا: خلال عام 2017 كان عدد السياح الدوليين مليار و323 مليون شخصا ووصل هذا العدد في عام 2018 الى مليار و400 مليون شخص، ومن المتوقع ان يصل العدد الى ملياري سائح حتى عام 2030.

وأشار مونسان الى ان المعالم السياحية تزداد يوما بعد يوم في انحاء العالم والدول الفقيرة باتت على معرفة بطاقاتها وقدراتها السياحية، قائلا: أن ايران بدورها باتت تهتم بشكل كبير على هذا القطاع في السنوات الاخيرة، وحاليا يتم استثمار 12 مليار دولار ضمن القطاع السياحي، حيث يوجد هناك الفي مشروع سياحي قيد الانجاز في انحاء البلاد.

وأضاف: زار ايران خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الايراني الجاري (اواخر شهر ديسمبر) 6 ملايين سائح اجنبي ومن المتوقع ان يرتقي هذا العدد الى 7 ملايين سائح حتى نهاية العام (اواخر شهر مارس).

ويقدم ممثلون من كل من المحافظات الايرانية في هذا المعرض مقتنيات محافظتهم الخاصة كالصناعات والحرف اليدوية التي تشتهر فيها وموسيقاها الفلوكلورية ومعالمها السياحية والأطعمة الخاصة بها وما الى ذلك، كما يعقد على هامش المعرض اجتماعات تخصصية في مجال السياحة، إذ ان احدى هذه الاجتماعات قد عقدت بين وفد سياحي من تركيا ونقابة المكاتب السياحية بايران، فيما ادت الى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين الايراني والتركي.

وهناك اجماعات اخرى من المزمع عقدها على هامش المعرض، كتقديم المعالم السياحية في افغانستان وبلغاريا./انتهى/.