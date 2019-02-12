انتاج اكثر من 2،5 طن من الزجاج في ايران في عشرة اشهر وتصدير 700 الف طن

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أمين جمعية صناعة الزجاج في ايران "حسين زاجي" اعلن أمام الصحفيين عن انتاج ايران لأكثر من مليوني و500 الف طن من الزجاج في البلاد قائلا: أن مليون و600 الف من هذا العدد يعود للزجاج المسطح و450 الف طن للقنينات الزجاجية والباقي للكريستال.

وأضاف: حسب الارقام التي اعلنتها وزارة الصناعة والتجارة والمعادن أنه خلال الاشهر العشرة الاخيرة منذ بداية العالم الايراني الجاري وصلت نسبة صادرات الزجاج الايراني الى 670 الف طن ومن المتوقع ان يصل هذا الرقم حتى نهاية العام (20 مارس) الى 700 الف طن، كما أن المخططات ترمي الى وصول نسبة انتاج الزجاج الى ثلاثة ملايين طن كحد ادنى حتى عام 1400 الايراني (2021) وتصدير مليون طن من الزجاج الى خارج البلاد.

وقال أن من اهم انجازات صناعة الزجاج في ايران هو انتاج زجاج السيارات وزجاج فائق الجودة، كما أنه يتم توفير نسبة تتراوح بين 85 و90 في المئة من الزجاج الذي يحتاجه البلاد في الصناعات الإنشائية./انتهى/