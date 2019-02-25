الفيلم الإيراني "دون حدود العشق 3" في قلب بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الفيلم الإيراني "دون حدود العشق 3"، للمخرج "وحيد فرهادي"، احد الاعمال المختارة في مهرجان عمار الشعبي للافلام بالتعاون مع الحشد الشعبي العراقي في بغداد عرض في شارع المتنبي في العاصمة العراقية بغداد وهو اهم الشوارع في بغداد .

يروي الفيلم قصة جماعة "سيد الشهداء"، احد جماعات المقاومة العراقية اثناء محاربتها لتنظيم الإرهابي داعش.

وقد لاقى الفيلم ترحبيا جيدا من قبل الناس كما ان العرض سيستمر في كل بغداد خلال الاسبوع القادم.

يشار إلى أنه تم من قبل عرض فيلم "بلا حدود" للمخرج "حميد عبدالله زاده"، في بغداد ويتناول الفيلم قصة الشهيد "حسن شاطري"./انتهى/