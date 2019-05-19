ايران تتصدى للهجمات السيبرانية الصناعية عبر النسخة الوطنية للجدار الناري

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الاتصالات الايراني محمد آذري جهرمي اعلن امام الصحفيين على هامش مراسم اليوم العالمي للاتصالات، فيما يتعلق بانتاج النسخة الوطنية لبرمجة الجدار الناري الصناعي (فايروول) لصيانة المنظومات الصناعية امام الهجمات السيبرانية، اعلن: تم تركيب (تنصيب) وتشغيل هذه البرمجة على كافة الاجهزة الصناعية ذات علامة سيمنز (SIEMENS) التجارية.

وأكد سوف يتم تركيب هذه البرمجة الوطنية على كافة اجهزة الصناعية ذات العلامات التجارية الاخرى لأجهزة التحكم الصناعي.

وأضاف وزير الاتصالات: أن فيروس "ستاكس نت" (الامريكي) تغلغل الى الشبكة الاتمتة الصناعية عبر الحواسيب المتصلة بالمنظومات الصناعية، الا أن الان وبعد تركيب برمجة الفايروول على شبكات السيطرة والتحكم الصناعي، يمكن التصدي الى هذه الانواع من الفيروسات والاوامر الصادرة عنها.

ووفقا لجهرمي أن البرمجة المذكورة لا علاقة لها بشبكات الاتمتة الادارية./انتهى/