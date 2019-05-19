مجلس الشورى الاسلامي يتهيأ لاستجواب وزير النفط

وأعلن العضو في لجنة الطاقة في البرلمان الايراني هدايت الله خادمي في حديثه مع مراسل وكالة مهر للأنباء، أن عددا من نواب البرلمان الايراني أعدّوا على هامش الجلسة العلنية للسطة التشريعية مشروع استجواب وزير النفط الايراني بيجن زنكنه وحاليا يقومون بجمع تواقيع بهذا الصدد.

ويتمحور مشروع الاستجواب حول مواضيع مختلفه منها خسارة سوق الغاز في المنطقة وترك الميادين الغازية لإستثمار الشركاء وعدم تحقيق الوعود بمجال تزويد مبيعات النفط ومجالات اخرى وموضوع شركات مثل توتال وكرسنت والعقود مع باكستان وعمان وتركمانستان وما الى ذلك.

وأكد النائب خادمي أن ادارة زنكنه وفريقه غير المحترف على حد قوله، أدى الى ضياع المصادر الوطنية وبيع الخام وخسارة السوق الغازي وترك المخازن الغازية للشركاء وخسارة الكوادر المحترفة في الوزارة، معتبرا ان العام الاساس للضغوطات الناجمة عن العقوبات هو وزير النفط./انتهى/