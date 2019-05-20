ايران تخطط لتوطين صناعة 300 قطعة تتعلق بمعدات الحفر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وزارة النفط ان رئيس قسم هندسة الصنع في مركز الابحاث والتقنيات التابع لشركة الحفر الوطنية بهنود منصورنجاد اعلن عن بدأ مشروع توطين صناعة 300 قطعة من معدات الحفر تتعلق بمضخات سائل الحفر ودراو وركس (Drawworks) ومفتاح الربط الهوائي ومضخات الطرد المركزي واجهزة الحفر الدورانية واجهزة فنية اخرى، منذ بداية العام.

وأشار الى تعامل شركة الحفر الوطنية مع 250 جهة صناعية في داخل البلاد واستمرار نمط توطين صناعة معادات الحفر بشكل تصاعدي طوال العام وفقا للبرامج.

كما واكد على التعامل المفيد والمؤثر الذي يجري بين شركة الحفر الوطنية مع المراكز العلمية والبحثية في البلاد، قائلا: ان ثمرة هذا التعاون كانت معدات مهمة للغاية مثل هيكل الحفار، جهاز الانابيب الملفوفة، مضخات سائل الحفر، معدات أخذ العينات من داخل الابار ومجموعة MWD الكاملة التي تستخدم في الحفر الموجه ومنظومة اخذ العينات من السطح.

وتابع منصورنجاد أن نتيجة تعاون شركة الحفر الوطنية مع الصناع والحرفيين خلال العشرة الاخيرة كانت توطين وصنع 4 الاف و756 نوع قطعة ذات استعمال عال في صناعة الحفر ومع اخذ تكثير هذه القع بعين الاعتبار تم صنع اكثر من 21 الف قطعة لحد الان./انتهى/.