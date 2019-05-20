روحاني يأمر الأجهزة التنفيذية بقطع خطوات جادة لتعزيز قطاع الانتاج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس حسن روحاني أمر الأجهزة التنفيذية بتسهيل عملية الاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة الحواجز، خاصة في سياق اللوائح غير المرغوب فيها وغير الضرورية، وجذب رؤوس الأموال للإيرانيين المقيمين في الخارج ونقل الأعمال إلى القطاع غير الحكومي.

كما أوعز رئيس الجمهورية الى رئيس منظمة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة، الى العمل في مجال التنمية السياحية وذلك مع الأخذ في الاعتبار حالة هطول الأمطار هذا العام، وتوفير الظروف المناسبة لجذب السياح.

ووفقا لأوامر الرئيس روحاني، ستسعى وزارة الجهاد الزراعي أيضا إلي الحصول على الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الأساسية لإنتاجها داخليا أو إذا لزم الأمر ، عبر البلدان المجاورة.

بالإضافة إلى ذلك، وبناء على أوامر رئيس الجمهورية، ينبغي لوزارات التعليم والعلوم والبحث والتكنولوجيا، أن تقلل ساعات التدريب النظري، وتعمل على تدريب مهاراتها العملية وتطويرها في المراكز التعليمية.

و وفقا لهذا الأمر، يجب على جميع الأجهزة التنفيذية، بما في ذلك مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والثقافية وكذلك خلق فرص العمل./انتهى/.