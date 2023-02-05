انتصرت الثورة الإسلامية الإيرانية في 11 فبراير 1979 بمشاركة فئات مختلفة من الشعب؛ وتحولت إيران من نظام ملكي، تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة الی الجمهورية الاسلامية عن طريق الاستفتاء في ظل قیادة الإمام روح الله الخميني. تمكّنت الثورة الإسلامية في إيران قُبيل مرور 44 عاماً على انتصارها من مواصلة طريقها بعزيمة وثبات رغم العداء الشامل والمؤامرات العديدة التي تعرضت لها منذ الأيّام الأولى لانتصارها حتّى اليوم وحققت إنجازات عظيمة من خلال ثبات شعبها ودعمه لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وكالة مهر للأنباء تسلط الضوء علي أبرز انجازات الثورة الإسلامية عبر اطلاق ملف «ثورة والف انجاز».