شوارع طهران مُبتهجة بالذكرى ال44 على انتصار الثورة الإٍسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اليوم 11_ شباط _2023، يُصادف ذكرى تأسيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية، بعد انتصار الثورة بقيادة الإمام الخميني قُدِّسَ سرّهُ.

وأحبطت الثورة الإٍسلامية منذ تأسيسها إلى يومنا هذا الكثير من مؤامرات حلف الطاغوت التي كانت مُعدّة لتفتيت المنطقة، وأصبحت شغل الإعلام الغربي والأمريكي الشاغل.

وحققت الثورة الإٍسلامية تطوراً مُلفتاً للأنظار على جميع الأصعدة، ولازالت هذه "الشجرة الطيبة" راسخة رسوخ الجِبال تمدُ بظلالها على أحرار العالم، ضاربة بعرض الحائط كل من يُحاول اجتثاثها.

وتُعتبر الثورة الإسلامية مُلهِمة لشعوب المنطقة والعالم، تلك التي تسعى للاستقلال والخروج من أنياب وتبعية قوى الاستكبار العالمي.

والتُقِطَ هذا الفيديو من أحد شوارع العاصمة الإيرانية طهران، ويظهر جانب من احتفالات الناس بالذكرى ال44 لانتصار الثورة الإسلامية المُباركة.

ومن عادة الإيرانيين في هذا اليوم أن يخرجو من الشُرفات ويُكبّروا تكبيرات النصر "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر".

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