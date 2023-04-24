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٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٥:٠٧ م

منظمة تنمية التجارة الايرانية:

صادراتنا الى تركيا نمت بنسبة 23% في عام 2022

صادراتنا الى تركيا نمت بنسبة 23% في عام 2022

صرح المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الايرانية في غرب اسيا " فرزاد بيلتن"، بأن الصادرات الايرانية الى تركيا نمت بنسبة 23% خلال عام 2022 متجاوزة عتبة سبعة مليارات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المسؤول الإيراني، لفت اليوم الاثنين، إلى ان صادرات ايران الى تركيا لعام ٢٠٢٢ قد ازدادت بنسبة ٢٣% وتجاوزت عتبة سبعة مليارات دولار بحيث بلغت سبعة مليارات و450 مليون دولار لعام ٢٠٢٢ بعدما كانت ستة مليارات و 79 مليون دولار لعام 2021.

وأضاف المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الايرانية في غرب اسيا في هذا السياق مشيرا الى ان اهم بنود الصادرات الايرانية الى تركيا للعام ٢٠٢٢ قد شملت الغاز الطبيعي والالمنيوم واليوريا والبولي ايثيلين واجزاء الكاثود النحاسي والاسلاك النحاسية وسبائك وقضبان من الحديد والصلب.

وتعمل الحكومة الإيرانية الحالية، بقيادة الرئيس الإيراني السيد "إبراهيم رئيسي" على تعزيز العلاقات مع دول الجوار والدول الصديقة حول العالم، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية التي تعود بالنفع على الشعب الإيراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1932600

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