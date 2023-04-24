صادراتنا الى تركيا نمت بنسبة 23% في عام 2022

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المسؤول الإيراني، لفت اليوم الاثنين، إلى ان صادرات ايران الى تركيا لعام ٢٠٢٢ قد ازدادت بنسبة ٢٣% وتجاوزت عتبة سبعة مليارات دولار بحيث بلغت سبعة مليارات و450 مليون دولار لعام ٢٠٢٢ بعدما كانت ستة مليارات و 79 مليون دولار لعام 2021.

وأضاف المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الايرانية في غرب اسيا في هذا السياق مشيرا الى ان اهم بنود الصادرات الايرانية الى تركيا للعام ٢٠٢٢ قد شملت الغاز الطبيعي والالمنيوم واليوريا والبولي ايثيلين واجزاء الكاثود النحاسي والاسلاك النحاسية وسبائك وقضبان من الحديد والصلب.

وتعمل الحكومة الإيرانية الحالية، بقيادة الرئيس الإيراني السيد "إبراهيم رئيسي" على تعزيز العلاقات مع دول الجوار والدول الصديقة حول العالم، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية التي تعود بالنفع على الشعب الإيراني.

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