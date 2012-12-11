قائد الثورة الاسلامية: الاعداء يخشون من سماع كلمة الصحوة الاسلامية

وقال آية الله الخامنئي خلال لقائه الضيوف المشاركين في المؤتمر الدولي لاساتذة الجامعات والصحوة الاسلامية في طهران ان تغيير الانظمة الفاسدة في بعض البلدان يمثل جزءاً من اهداف الصحوة‌ الاسلامية وليس كلها، محذرا من إن عدم بناء الدولة في هذه البلدان قد يؤدي الى إضعاف هذه الصحوة.

واشار قائد الثورة الاسلامية الى ضرورة ترسيخ مفهوم الصحوة الاسلامية باعتباره واقعاً لدى الشعوب الاسلامية، ‌مؤكداً أن هذا الأمر قد أضعف كثيرا من سلطة واستبداد المستكبرين.

وفي جانب آخر من كلمته أشاد قائد الثورة الاسلامية بجهاد وصمود الشعب الفلسطيني، معربا عن شكره وتقديره للنصر الذي حققته الفصائل الفلسطينية المقاومة على العدو الصهيوني خلال عدوانه الاخير على غزة واجباره على الاستسلام لشروطها للقبول بالتهدئة.

وحول الاوضاع في سوريا اعرب قائد الثورة الاسلامية عن أسفة لاستمرار العنف في هذا البلد، محملا الاطراف التي تسعى لاشعال حرب أهلية بين السوريين مسؤولية استمرار هذه الازمة.

وفي الختام حذر آية الله الخامنئي من محاولات الاعداء لاثارة الفرقة بين المسلمين لا سيما في الدول التي تشهد صحوات إسلامية، داعيا جميع المسلمين الى حل خلافاتهم بالحوار والطرق السلمية./انتهى/



