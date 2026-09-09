  1. إيران
  2. السياسة
٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٨:١٠ م

بيان مشترك لإيران وروسيا والصين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سوريا

بيان مشترك لإيران وروسيا والصين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سوريا

أصدرت إيران وروسيا والصين بيانًا مشتركًا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف السوري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن البعثة الإيرانية الدائمة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أعلنت في بيان مشترك مع روسيا والصين بشأن الملف السوري، أن الدول الثلاث أكدت إدانتها لهجمات الكيان الإسرائيلي على سوريا، وضرورة محاسبة الجهة المسؤولة عن هذه الاعتداءات والالتزام بالقوانين الدولية.

وبحسب البيان المشترك، حذرت الدول الثلاث من أن تقييمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينبغي ألا تستند حصراً إلى معلومات مقدمة من أطراف ثالثة، أو صور الأقمار الصناعية، أو التكهنات، أو الافتراضات التي لا يمكن إثباتها.

وأكد البيان أن تسييس القضايا، إلى جانب هجمات الكيان الإسرائيلي، شكّل العائق الرئيسي أمام مسار التعاون الفني، كما حال دون وصول الوكالة إلى المواقع المعنية في سوريا.

رمز الخبر 1973711

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات