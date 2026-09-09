بيان مشترك لإيران وروسيا والصين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن البعثة الإيرانية الدائمة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أعلنت في بيان مشترك مع روسيا والصين بشأن الملف السوري، أن الدول الثلاث أكدت إدانتها لهجمات الكيان الإسرائيلي على سوريا، وضرورة محاسبة الجهة المسؤولة عن هذه الاعتداءات والالتزام بالقوانين الدولية.

وبحسب البيان المشترك، حذرت الدول الثلاث من أن تقييمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينبغي ألا تستند حصراً إلى معلومات مقدمة من أطراف ثالثة، أو صور الأقمار الصناعية، أو التكهنات، أو الافتراضات التي لا يمكن إثباتها.

وأكد البيان أن تسييس القضايا، إلى جانب هجمات الكيان الإسرائيلي، شكّل العائق الرئيسي أمام مسار التعاون الفني، كما حال دون وصول الوكالة إلى المواقع المعنية في سوريا.