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٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٩:٠٧ م

غريب آبادي ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة: لا يمكنكم تحقيق أي شيء في مجلس الأمن

غريب آبادي ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة: لا يمكنكم تحقيق أي شيء في مجلس الأمن

اكد نائب وزير الخارجية الايراني كاظم غريب ابادي،ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية ضد ايران، ان بالذرائع وتهيئة الأرضية لاتخاذ قرار ضد ايران، لا يمكنهم تعويض فشل سياساتهم وأفعالهم، ولا يمكنهم تحقيق أي شيء في مجلس الأمن".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر نائب وزير الخارجية الايراني، ردًا على تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المناهض لإيران، أن هذا الإجراء هو نتيجة لعملية بدأت، بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية وتعطيل عملية التحقق المعتادة.

وكتب كاظم غريب آبادي، في منشور على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي: "إنهم يهاجمون المنشآت النووية الخاضعة للضمانات الإيرانية، ويعطلون عملية التحقق المعتادة، ثم يتخذون من هذا التعطيل ذريعةً لإصدار قرار في مجلس المحافظين".

وأضاف: "بهذه الذرائع، لا يمكنكم تعويض فشل سياساتكم وأفعالكم، ولا يمكنكم تحقيق أي شيء في مجلس الأمن".

رمز الخبر 1973713

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