سفير إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محمد حسن شيخ الإسلامي، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة، اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية السيد عباس عراقجي وأجرى معه مباحثات.

كما قدم السفير والمندوب الدائم تقريراً حول أحدث أنشطة وبرامج بعثة البلاد، والمشاورات التي أُجريت في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

وشهد اللقاء أيضاً استعراضاً وتبادلاً لوجهات النظر بشأن آخر التطورات في العالم الإسلامي، ولا سيما استمرار عدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان، فضلاً عن بحث القدرات والآليات والمبادرات المتاحة في إطار منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التنسيق والتمهيد لعمل جماعي تقوم به دول العالم الإسلامي لمواجهة هذه الجرائم.

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