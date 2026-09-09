العمید رمضان شریف: مفاجآت إيرانية جديدة تنتظر العدو في حال استمرار عدوانه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار القائد العام للحرس الثوري ورئيس مركز وثائق وأبحاث الدفاع المقدس في الحرس الثوري، العمید رمضان شريف، قال خلال الاجتماع التخصصي لمجلس الدراسات الاستراتيجية في المركز وفي معرض تذكيره بالحدث التاريخي المتمثل في الاستيلاء على غواصة مسيرة تابعة للعدو الأميركي في مضيق هرمز: "إن هذا الحدث يمثل نموذجاً ملموساً لابتكار إيران وقدرتها النشطة والتكنولوجية على الردع"، محذراً من أنه إذا أصر العدو على خطئه في الحسابات وواصل عدوانه، فعليه أن يستعد لمشاهدة مفاجآت إيرانية أخرى مشرفة وفريدة من نوعها، ستعيد مرة أخرى رسم المعادلات الاستراتيجية للمنطقة لمصلحة جبهة الحق.

وأشار إلی دور الشهيد الادميرال علي رضا تنكسيري في المبادرة إلى إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، واصفاً هذه الخطوة بأنها نقطة تحول في إدخال مضيق هرمز ضمن معادلات القوة الإقليمية، معتبراً إياه “سلاحاً استراتيجياً وردعياً” في حوزة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لم يغير المعادلات الميدانية فحسب، بل تحول أيضاً إلى نموذج ملهم لجبهة المقاومة وإنذار مدوٍّ للأعداء.

وأكد مستشار قائد الحرس الثوري أن “المنطقة بأكملها تخضع لرصد وإشراف استخباراتي دقيق وشامل من جانب القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مضيفاً: إن التحالف الشيطاني للأعداء، ولا سيما الجيش الأمريكي المعتدي والكيان الصهيوني قاتل الأطفال، وإن كان يسعى إلى إضعاف الشعب الإيراني من خلال إشعال الحروب وارتكاب الأعمال العدوانية، فعليه أن يدرك أنه في مواجهة إيمان مقاتلينا وتدبيرهم وشجاعتهم، لا مفر له سوى الاستسلام لحقائق الميدان.