نائب في المجلس يطالب وزارة الخارجية باستدعاء السفير السعودي في طهران

وافادت وكالة مهر للانباء ،ان عضولجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي عوض حيدر بور اشار الى بعض ممارسات السلطات السعودية بحق المواطنين الايرانيين قائلا ان خلال سنوات الماضية نفذت السلطات السعودية حكم الاعدام بحق سجناء ايرانيين مطالبا وزارة الخارجية التصدي لممارسات السلطات السعودية وفق الاتفاقيات الدولية وان تباشرالوزارة بحماية المسجونين الايرانيين على ذمة اي قضية في السجون السعودية .

ولفت عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية الى الحادث الذ أودى بحياة مواطن ايراني اثرقيادة ديبلومسي سعودي سيارته وهو في حالة سكر قائلا ان نواب مجلس الشورى يطالبون وزراة الخارجية التعامل مع الحادث على نحو جاد وبكل حزم كما طالب بمحاكمة الدبلوماسي السعودي وفق القوانين السائدة في الجمهورية الاسلامية الايرانية .

واشار عوض حيدر بور الى الحادث الذي اودى بحياة المعتمرين الايرانيين في جدة قائلا انه على مرتكبي الحادث ان يحاكموا وفق القوانيين المرورية في السعودية محملا السلطات السعودية مسؤولية حفظ وسلامة الحجاج الايرانيين على اراضيها

وأكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بأن نواب مجلس الشورى الاسلامي يطابون وزارة الخارجية الايرانية باستدعاء السفير السعودي وابلاغه قلق الجمهورية الاسلامية حيال سلوك كوادرالبعثةالدبلومسية السعودية في طهران مشيراالى ان لجنة الامن القومي ستناقش المواضيع والتطورات الاخيرة في اجتماعها المقرر يوم غد مع وزير الخارجية./انتهى/