ايران تحذر المنامة من اتخاذ اجراءات متسرعة ازاء سوريا وحزب الله

وافادت وكالة مهر للانباء ،ان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية حسين اميرعبداللهيان اعتبر ان اعداء محور الممانعة من حلفاء اميركا يستهدفون الشعب السوري نكاية لدوره المقاوم ضد الكيان الصهيوني.

واسترسل قائلا ان الانتصارات المتلاحقة التي يحققها الجيش السوري في حربه على الارهاب والتكفيريين جاءت بمساندة الشعب ورباطة جأش الجيش منتقدا قرار تسليح الارهابيين ومؤكدا بانه قرارعديم الجدوى ولن يبلغ اهدافه.

وجدد مساعد وزير الخارجية رفض طهران اي شكل من اشكال التدخل الخارجي في سوريا منوها على ان الجمهورية الاسلامية تدعم الشعب السوري والاصلاحات السياسية التي اطلقها الرئيس السوري بشار الاسد.

وبشأن الازمة البحرينية انتقد حسين امير عبداللهيان استخدام الغازات الكيماوية ضد الشعب البحريني داعيا السلطات البحرينية معالجة الازمة السياسية في البحرين بتبنى الحلول السياسية بدلا من اطلاق التهم جزافا ضد الجمهورية الاسلامية وسوريا

ونوه مساعد وزير الخارجية على ان البحرين كانت من الدول السباقة في مجال الاصلاحات السياسية محذرا السلطات البحرينية من اتخاذ اجراءات متسرعة وغير مدروسة ازاء حزب الله وسوريا على حد سواء ./انتهى/