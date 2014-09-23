روحاني: ايران تعتبر اكبر قوة عسكرية في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للانباء عن اقامة مراسم استعراض للقوات المسلحة الايرانية اليوم الاثنين 22سبتامبر، بمناسبة بدءأسبوع الدفاع المقدس بحضور كبار القادة والضباط العسكريين، كما تم بدء المراسم بكلمة للرئيس الايراني حسن روحاني.

وأشار روحاني في كلمته الى ان القوات المسلحة الايرانية لم ولن تتزعزع في مواجهة الاعداء. مضيفاً ان القوات المسلحة صنعت ملحمة خلال فترة الحرب المفروضة ضد الجمهورية الاسلامية في التصدي للجيش العراقي. وماحققته من انتصارات في أقل من سنة.مشدداً على ان العدو لم يتمكن ان يحقق اهدافه من الحرب التي شنها على ايران.

واضاف روحاني: اننا سبق وان اكدنا للعالم اننا لا نفكر في امتلاك الاسلحة الفتاكة ولكن لن ننصاع ولن نقبل بالضغوط الغربية وسنعمل على حماية حقوق هذا الشعب.

كما أشار الرئيس الايراني الى التضحيات التي قدمها الشعب الايراني، موضحاً: ان على العالم ان يرى عوائل الشهداء الذين يفخرون بانهم ضحوا في سبيل هذا البلد.

وشدد روحاني على القوة التي تتمتع بها القوات المسلحة الايرانية في المنطقة، قال: ان القوات المسلحة الايرانية استطاعت من خلال الابتكار والاختراع وصناعة الاسلحة الجديدة والاهم من هذا الايمان والدافع من ان تصبح القوة الاعظم في المنطقة. ونحن نفتخر بهذه القوات. سنعمل على تقويتها ودعمها.

وعبر روحاني عن سعادته في تصدي شعوب المنطقة لقوى الاستكبار العالمي. مضيفاً: اننا جميعاً متحدون ومنسجمون في سبيل بقاء راية التوحيد وان تبقى راية الاسلام عالية خفّاقة، كما نسعى الى تعبيئة الشعوب للوصول الى الاستقلال من خلال مواجهة الاستكبار على مساحة العالم الاسلامي./انتتهى/