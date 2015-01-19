السيد مقتدى الصدر ينعى الشهيد جهاد مغنية

وقال السيد الصدر "تلقينا نبأ استشهاد شبل المقاومة الاسلامية في لبنان، الشهيد البطل جهاد نجل فخر المقاومة الحاج رضوان رضوان الله تعالى عليهما بفائق الحزن والاعتزاز والفخر، اذ سيضيء لأصحابه درب الجهاد ضد العدو الاسرائيلي البغيض كما كان ابيه مشعلاً لكل المقاومين".

واضاف السيد الصدر "عسى الله ان يجعل من هذه الدماء الطاهرة بداية لزوال الشر والظلم المطلق، اعني اسرائيل البغيضة وجيوشها الظالمة" سائلاً الله العلي القدير ان يمن على لبنان بالامن والامان".

وعزى السيد الصدر "ذوي الشهيد جهاد ومحبيه ومن عشقوا والده"، وقال "عظم الله اجورنا وألهم الله ذويه الصبر والسلوان واني اتقدم لهم بوافر العزاء ولكل محبيه ومن عشقوا والده"، آملاً ان يكون ذلك ملهماً لهم للاستمرار على الجهاد والمقاومة ضد الشر والعدوان" . /انتهي

