الرئيس الايراني يحضر مراسم افتتاح الألعاب العالمية للبدو الرحل في قيرغيزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس "بزشكيان" إلى جانب عدد من مسؤولي الدول الذين يزورون قرغيزستان حاليا للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون شاركوا كضيوف شرف في مراسم افتتاح هذه الألعاب.

كما سيشارك الرياضيون الإيرانيون في 23 لعبة بهذه الألعاب تشمل مصارعة الذراع، ورياضة القوة، ولعبة العصا (مس رستلینك)، والرماية من على ظهر الخيل، وتينجي إيلو، ولعبة سبعة أحجار، وشد الحبل، ورياضة الفروسية، ومصارعة آليش، والمصارعة البهلوانية، والسومو، وبوخ المغولية، والسيريوم الكورية، والخابساغاي، والغيوش الأذربيجانية، والكوراش القيرغيزية، والكورسي القازاقية، ومصارعة الحزام الطاجيكية، والكوراش، والسامبو، والغورش، والكورش، والرماية التقليدية.

وقد سجل أكثر من 3000 رياضي للمشاركة في الدورة السادسة للألعاب العالمية للبدو الرحل، وهو رقم قياسي جديد. وأعلنت وفود رياضية من 113 دولة في العالم استعدادها للمشاركة في هذه المنافسات.

وحسب ما أعلنته اللجنة المنظمة للمنافسات، سيشارك نحو خمسة آلاف رياضي من 100 دولة في الدورة السادسة للألعاب العالمية للبدو الرحّل. وتقام هذه المنافسات في منطقة "إيسيك كول" في قيرغيزستان خلال الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2026.