بزشكيان: تعاون دول المنطقة يشكل مسار لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الرئيس "بزشكيان" و"علييف" ناقشا، خلال هذا اللقاء مستجدات العلاقات والتعاون الثنائي وسبل تطوير وتعميق التعاون بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأعرب رئيس الجمهورية عن تقديره للمواقف الإيجابية والتعاون الذي أبدته جمهورية آذربيجان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال حرب رمضان؛ قائلا: إن المواقف المتضامنة والنهج البنّاء الذي تتبعه دول المنطقة في الظروف الصعبة، يدلّان على أهمية التضامن والتعاون بين شعوب المنطقة.

وأكد استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير التعاون مع جمهورية آذربيجان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية؛ معتبرا أن الإمكانات المتاحة بين البلدين واسعة وملحوظة، وشدد على ضرورة الإفادة منها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

ولفت الرئيس "بزشكيان" إلى مساعي أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفرض الضغوط والعقوبات والحصار الاقتصادي عليها، مؤكدا أن الشعب الإيراني سيواصل الصمود في مواجهة الضغوط الخارجية والسياسات المفروضة، بالاعتماد على الإمكانات الداخلية ودعم التعاون الإقليمي، ولن يسمح بأن تخضع إرادة الشعوب لضغوط القوى الكبرى.

وأوضح رؤية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن ضرورة تعاون دول المنطقة لإرساء السلام والاستقرار وترسيخهما، قائلا: إنه يمكن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة من خلال التعاون والحوار بين دولها، والاعتماد على القدرات المحلية والإقليمية، وترحب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوسيع التعاون الإقليمي في هذا المسار.

من جانبه، أكد رئيس جمهورية آذربيجان خلال هذا اللقاء مواقف بلاده الداعمة والمتضامنة مع الشعب الإيراني؛ مشددا على أهمية تعزيز العلاقات الودية بين البلدين.

كما أكد "علييف" ضرورة الحفاظ على الصداقة والتعاون بين الحكومتين والشعبين الإيراني والآذربيجاني وترسيخهما؛ قائلا: لطالما أولت جمهورية أذربيجان أهمية ومكانة خاصة لعلاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتتابع تطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وأعلن استعداد جمهورية آذربيجان للمضي قدما في تطوير وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية؛ مؤكدا ضرورة الإفادة من الإمكانات المتاحة وتهيئة مجالات جديدة لتطوير التفاعلات بين طهران وباكو.

كما أكد الجانبان ضرورة مواصلة المشاورات والحوار البنّاء، وتعزيز التعاون الثنائي، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتوسيع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية آذربيجان.