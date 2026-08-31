عراقجي: يجب على أمريكا العودة إلى التزاماتها ومذكرة تفاهم إسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح وزير الخارجية سيد عباس عراقجي اليوم الاثنين، عقب اليوم الأول من قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، في حديثٍ عن الاجتماعات التي عُقدت على هامش القمة: "كانت جميع الاجتماعات والمحادثات جادة وموضوعية تمامًا، بعيدًا عن الشكليات المعتادة. وقد نوقشت مواضيع ومجالات التعاون في المجالات الاقتصادية وغيرها".

وأضاف: أنه تم التطرق أيضًا إلى الهجمات العدوانية الأمريكية وتداعياتها، موضحا: "أكدنا أن الشعب الإيراني سيواصل المقاومة حتى ينال حقوقه. وقد تم التأكيد على هذه القضية في جميع الاجتماعات".

وصرح رئيس السلك الدبلوماسي: "في جميع الاجتماعات، تم التطرق إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد، وتم التأكيد على أنها مذكرة تفاهم موقعة من قبل رئيسي البلدين، وأن امريكا قد انتهكتها، وعليها العودة إلى التزاماتها والالتزام بأحكام مذكرة التفاهم، وعندها فقط يمكننا الخروج من هذا الوضع".

وأوضح عراقجي: "لأن جميع الدول حريصة على إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن".

وتابع وزير الخارجية: لقد أوضحنا أن الحل واضح ومحدد تماماً. يجب على أمريكا أن تعود إلى التزاماتها والاتفاق الذي وقعها رئيسها، وعندها سيسير كل شيء على المسار الصحيح.