انطلاق مناورات الحرس الثوري في مضيق هرمز

وافادت وكالة مهر للانباء ان هذه المناورات قد بدأت عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الاربعاء ، ويقود هذه المناورات القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري وان المناورات تجري في مضيق هرمز وجزيرة لارك .

وتهدف المناورات الى تعزيز القدرات القتالية للوحدات العسكرية للحرس الثوري واستعراض القدرات الصاروخية للحرس الثوري امام القوى الاجنبية .

وقد عمدت الزوارق السريعة للحرس الثوري الى نشر الالغام البحرية في منطقة العمليات ، وتتمتع هذه الزوارق بقدرات مثل الرادارات البحرية وانظمة الاتصالات البحرية المتطورة وتحمل صواريخ كروز تبلغ مداها 25 كيلومترا وصواريخ ضد السفن متوسطة المدى وطوربيدات متوسطة وكبيرة والالغام البحرية /انتهى/ .