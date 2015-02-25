انطلاق مناورات الحرس الثوري في مضيق هرمز

وافادت وكالة مهر للانباء ان هذه المناورات قد بدأت عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الاربعاء ، ويقود هذه المناورات القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري وان المناورات تجري في مضيق هرمز وجزيرة لارك .
وتهدف المناورات الى تعزيز القدرات القتالية للوحدات العسكرية للحرس الثوري واستعراض القدرات الصاروخية للحرس الثوري امام القوى الاجنبية .
وقد عمدت الزوارق السريعة للحرس الثوري الى نشر الالغام البحرية في منطقة العمليات ، وتتمتع هذه الزوارق بقدرات مثل الرادارات البحرية وانظمة الاتصالات البحرية المتطورة وتحمل صواريخ كروز تبلغ مداها 25 كيلومترا وصواريخ ضد السفن متوسطة المدى وطوربيدات متوسطة وكبيرة والالغام البحرية /انتهى/ .
بدأ الحرس الثوري صباح اليوم مناورات بحرية كبرى في مضيق هرمز في الخليج الفارسي تحت اسم مناورات النبي الأعظم (ص) التاسعة
وافادت وكالة مهر للانباء ان هذه المناورات قد بدأت عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الاربعاء ، ويقود هذه المناورات القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري وان المناورات تجري في مضيق هرمز وجزيرة لارك .
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