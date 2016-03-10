  1. السياسة
١٠ مارس ٢٠١٦ - ١٣:٢٩

الاميرال فدوي : صنع زورق حربية سريعة تبلغ سرعتها 80 عقدة سيبدأ في العام الجديد

الاميرال فدوي : صنع زورق حربية سريعة تبلغ سرعتها 80 عقدة سيبدأ في العام الجديد

اعلن قائد القوات البحرية للحرس الثوري الاميرال علي فدوي بدء صنع زوارق حربية سريعة تصل سرعتها الى 80 عقدة (نات) ابتداءا من العام الايراني الجديد (الذي يبدأ بعد عشرة ايام)

وافادت وكالة مهر للأنباء ان الاميرال فدوي اعلن في مراسم تسليم القوات البحرية للحرس الثوري عشرات الزوارق السريعة من نوع "عاشوراء" و"ذوالفقار" وزوارق لخفر السواحل والامداد في ميناء بندرعباس في الخليج الفارسي، ان القوات البحرية للحرس الثوري تمتلك الان زوارق حربية سريعة تصل سرعتها الى 60 عقدة في وقت لاتمتلك كل القوات البحرية في العالم الا زوارق سرعتها دون 35 عقدة.

واضاف الاميرال فدوي : ان هذه الزوارق صممت وصنعت على يد خبراء منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع.

  وتابع : ان ايران لديها قوات بحرية قوية ومؤمنة في الحرس الثوري والجيش وهي تمتلك الجهوزية الكاملة للدفاع عن حدودها البحرية /انتهى/.

رمز الخبر 1861357

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