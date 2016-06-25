رئيس المفوضية الاوروبية : خروج بريطانيا “لن يكون طلاقا وديا”

وصرح يونكر لقناة “آ ار دي” الالمانية مساء الجمعة “لن يكون طلاقا وديا لكنه لم يكن ايضا علاقة حب قوية”.

واضاف يونكر “لا اعرف لماذا تحتاج الحكومة البريطانية للانتظار حتى تشرين الاول/اكتوبر لتقرر ما اذا كانت سترسل طلب الخروج الى بروكسل، اريد الحصول عليه فورا”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اعلن الجمعة بعد فوز مؤيدي خروج البلاد من اوروبا انه سيستقيل من منصبه وسيترك الى خلفه مهمة التفاوض مع بروكسل حول شروط خروج البلاد، ملمحا الى ان السلطات ستحاول المماطلة لاطول مهلة ممكنة.

وحمل رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز بشدة الجمعة على كاميرون، واصفا بـ”المخزي” قرار استقالته في تشرين الاول/اكتوبر وليس غداة الاستفتاء، وبانه عندما اعلن في 2013 عزمه على تنظيم استفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي او خروجها منه “رهن قارة بأكملها من اجل مفاوضاته التكتيكية”./انتهى/