رئيس الجمهوريّة يصدر بيانا يشكر فيه أبناء الشعب الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس الجمهوريّة حسن روحاني تقدّم بالشكر الجزيل للشعب الإيراني على حضوره الملحمي في مسيرات الّذكرى ال 38 لانتصار الثورة الاسلامية، واعتبر أن هذا الحضور هو تجلٍّ للثبات في الدفاع عن استقلال البلاد، ووفاءا لقيم الثورة الاسلامية حيث يمنح هذا الحضور الأمل لمسؤولي النظام المقدّس للجمهورية الإسلاميّة للعمل الجاد والدؤوب لتقديم المزيد من الخدمات للشّعب الايراني.