استئناف رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى ماليزيا قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى طاهر عبد الحي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيران إير"، بالسفير الماليزي "داتو وان يسري"، بهدف توسيع شبكة الرحلات ودراسة الأسس اللازمة لعودة الشركة إلى العمل في شرق آسيا.

وخلال الاجتماع، قيّم الجانبان القدرات والمتطلبات اللازمة لإعادة تسيير رحلات "إيران إير" إلى ماليزيا، وتبادلا وجهات النظر حول فرص استئناف الخدمة إلى البلاد بعد انقطاع طويل.

كما تناول الاجتماع سبل توسيع التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين إيران وماليزيا، ودور النقل الجوي في تعزيز التفاعلات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية بين البلدين.

وعلاوة على ذلك، استعرض الجانبان المتطلبات اللازمة والتنسيق المطلوب لاستئناف الرحلات، والقدرات المتاحة، ومجالات التعاون المشترك، والتحديات التي قد تواجه هذه العملية.

وفي معرض تأكيده على أهمية توسيع شبكة رحلات "إيران إير" واستراتيجية الشركة لزيادة وجهاتها الدولية، صرح الرئيس التنفيذي قائلاً: "إن إعادة تسيير خط طهران-كوالالمبور يمكن أن تشكل خطوة أولى نحو تسهيل سفر الركاب والسياح، فضلاً عن تمهيد الطريق لتوسيع التفاعلات الاقتصادية والثقافية وتعميق التعاون بين البلدين".

كما شدد على مكانة "إيران إير" بصفتها الناقل الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبراً تطوير الروابط الجوية عاملاً رئيسياً في تعزيز العلاقات بين إيران وماليزيا.

رحب السفير الماليزي باستئناف رحلات "إيران إير" إلى ماليزيا، مسلطاً الضوء على تاريخ الشركة ومكانتها كناقل وطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومؤكداً على أهمية توسيع الربط الجوي لتعميق العلاقات بين البلدين.

كما أبدى استعداده لدعم وتسهيل التنسيق اللازم لاستئناف هذه الرحلات.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على ضرورة استمرار المشاورات والمتابعة لتقييم الوضع وإجراء الاستعدادات اللازمة لإعادة إطلاق خط الطيران بين طهران وكوالالمبور.

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