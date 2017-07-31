  1. الإقتصاد
٣١ يوليو ٢٠١٧ - ١٢:٠١

خط حديدي يربط ألمانيا وإيران والصين

خط حديدي يربط ألمانيا وإيران والصين

أكد وزير الطرق وبناء المدن "عباس آخوندي" خلال لقائه مع وزير الاقتصاد الألماني "زيجمار جابرييل" أن كميات كبيرة من البضائع يتم نقلها من ألمانيا إلى الصين مدليا باقتراح حول تدشين خط حديدي يربط ألمانيا وإيران والصين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الطرق وبناء المدن صرح خلال لقاء مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني ،صباح اليوم الاثنين ، أن تقدما جيدا حصل في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وقال، "حاولنا حل المشاكل المتعلقة بتأمين "هيرميس"، وعدد من العقود في هذا المجال لتدخل حيز التنفيذ".  

وتابع بالقول، "ان العقد الأول مع شركة "ليبر" تم ب 154 مليون يورو ولا تزال التكاليف الخاصة بالعقد غير مدفوعة كما لم يتم حتى الان استيراد المعدات،مضيفا ان العقد مع شركة تاليس لاستيراد الرادار توصل الى نتائج نهائية وقد تم التوقيع على عقد مع  شركة ايرباص و ATR توقيعها". 

وقال آخوندي ان المفاوضات جرت بشكل جيد للغاية وبشكل مكثف خاصة مع شركة "سيمنز" معبرا عن سعادته للتوصل إلى المراحل الأخيرة من الاتفاق./انتهى/

رمز الخبر 1874988

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