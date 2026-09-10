نرى نتنياهو صغيراً جداً؛ إنه أصغر من أن يشكل تهديداً

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري، قال في حوار مع مراسل مهر، في معرض إشارته إلى التهديدات التي أطلقها بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، إن أجداد نتنياهو، أي رؤساء أميركا خلال فترة الثورة الإسلامية، أطلقوا نفس هذه المزاعم الطنانة على مدى 47 عاماً مضت، لكن أياً منهم لم يتمكن من تحقيق أي شيء، رغم استخدامهم كل طاقاتهم.

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي : نتنياهو مجرم وزعيم عصابة إجرامية، له مزاعم طنانة، لكنه صغيراً جداً بالنسبة لهذا الأمر، وإنه أصغر من أن يقدم على أي إجراء في مجال تهديد البلاد والشعب الإيراني العظيم.

وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي، في معرض حديثه عن توقعه للحرب النفسية والمعرفية للعدو في المستقبل، قائلاً إن الحرب النفسية للعدو في المستقبل تعتمد على مدى مقاومتنا، فكما دخل العدو بكل عتاده العسكري إلى الميدان واستخدم مختلف الطائرات وأحدث التقنيات وحتى تقنية الذكاء الاصطناعي، لكنه وصل في النهاية إلى اليأس والعجز وطرح طلب التفاهم والاتفاق، فإن نفس المعادلة تنطبق تماماً على مجال العمليات النفسية.

وحول تنظيم التجمعات الليلية للشعب وتأثير حضور الناس في تعزيز قوة البلاد، قال محبي إن هذه التجمعات لها تأثير مباشر وفعال جداً في تعزيز قدرة البلاد على المقاومة، وكذلك في هزيمة العدو وإحباطه.

وتابع أن السبب في ذلك هو أنه حيثما يكون الشعب معاً، ويتحد، ويقف بإرادة في وجه العدو، فإن العدو سيهزم بالتأكيد.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري إن العدو يخشى حضور الشعب ووحدته، مضيفاً أن العدو اليوم يخشى هذا الحضور الشعبي، وربما لا يكون لديه قلق في مجالات أخرى بقدر هذا الموضوع.

وأضاف محبي أنه، بصفته جندياً صغيراً في هذا البلد، يقول للناس إن حضورهم مؤثر جداً، وإن استمرار هذا الحضور سيكون، بإذن الله، ضامناً للنصر.

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