وزير الجهاد الزراعي يحصل على الثقة البرلمانية مجددا

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان من مجموع 229 نائبا حضروا الجلسة البرلمانية، حصل حجتي على 117 صوتا مقابل معارضة 105 وامتناع 7 عن التصويت.
يذكر ان البرلمان الايراني منح في جلسته أمس الثلاثاء الثقة مجددا لوزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي "علي ربيعي"، وزير الطرف وبناء المدن "عباس آخوندي"./انتهى/
احتفظ وزير الجهاد الزراعي "محمود حجتي" في حكومة الرئيس "حسن روحاني" بمنصبه بعد ان منحه مجلس الشورى الاسلامي الثقة مجددا في جاسته العلنية اليوم الاربعاء.
وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان من مجموع 229 نائبا حضروا الجلسة البرلمانية، حصل حجتي على 117 صوتا مقابل معارضة 105 وامتناع 7 عن التصويت.
رمز الخبر 1882110
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