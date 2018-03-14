وزير الجهاد الزراعي يحصل على الثقة البرلمانية مجددا

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان من مجموع 229 نائبا حضروا الجلسة البرلمانية، حصل حجتي على 117 صوتا مقابل معارضة 105 وامتناع 7 عن التصويت.

يذكر ان البرلمان الايراني منح في جلسته أمس الثلاثاء الثقة مجددا لوزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي "علي ربيعي"، وزير الطرف وبناء المدن "عباس آخوندي"./انتهى/