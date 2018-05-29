مدرب المنتخب الايراني: مباراتنا مع تركيا كانت تجربة جيدة بالنسبة لنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن المنتخب الوطني الايراني بكرة القدم في اطار مبارياته التحضيرية لمونديال روسيا 2018 ، خسر امام نظيره التركي 2-1 في المباراة التي جرت بينهما في اسطنبول مساء الاثنين.

وقال كيروش بعد انتهاء المباراة ، ان المباراة مع تركيا كانت تجربة رائعة بالنسبة لنا ، وهذه المباراة بمثابة ممارسة تمارين جيدة قبل التحضير الجدي لمونديال روسيا 2018 .

ويقود المدرب السابق لنادي ريال مدريد ، المنتخب الإيراني من خلال مواجهة المغرب وإسبانيا ومنتخب بلاده البرتغال في دور المجموعات من بطولة هذا الصيف، وذلك بهدف نقل الإيرانيين إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخ البلاد.

ويثق المدرب البالغ من العمر 65 عاماً بأن لاعبيه سوف يركزون بشكل كامل على تحقيق هذا الهدف عندما يبدأون مشوارهم في نسخة عام 2018 في سانت بطرسبرغ أمام المغرب يوم 15 حزيران/يونيو، على الرغم من رغبته في إنهاء فترة توليه مهمة تدريب منتخب إيران على مدار سبع سنوات.

ورغم ذلك، قام كيروش ببناء فريق مثير للإعجاب يحتل حالياً المرتبة الأولى في آسيا بالتصنيف العالمي، وقد سمّى فريقاً من 24 لاعباً الأسبوع الماضي، يضم لاعبين موهوبين مثل سردار أزمون وعلي رضا جهان بخش وسيد عزت الله./انتهى/