  1. السياسة
٩ يناير ٢٠١٩ - ١٠:٠٨

مجلس الشورى الاسلامي يبحث موضوع انضمام ايران الى اتفاقية CFT

مجلس الشورى الاسلامي يبحث موضوع انضمام ايران الى اتفاقية CFT

بدأت الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي حيث تتضمن دراسة مشروع قانون انضمام ايران للإتفاقية الدولية حول منع تمويل الارهاب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي بدأت برئاسة علي لاريجاني و201 من النواب ويتناول جدول اعمال هذه الجلسة المواضيع التالية:

1- تقارير اللجان فيما يتعلق بموضوع إصلاح بعض النقاط في قانون انتخابات المجلس بصفة طارئة.

2- تقارير اللجان الاجتماعية فيما يتعلق بموضوع إصلاح قانون تقديم الخدمات للمضحين في إطار حل مشاكل التأمين بصفة طارئة جدا.

3- استئناف دراسة تقرير اللجنة الخاصة بدعم الإنتاج الوطني حول اصلاح قانون استغلال الطاقات الداخلية في تهيئة مقتضيات البلاد حتى الامكان.

4- تقرير لجنة الزراعة فيما يتعلق بمنظمة شؤون العشائر والرحالة.

5- تقرير لجنة الامن القومي حول مشروع قانون انضمام ايران للاتفاقية الدولية حول منع تمويل الارهاب./انتهى/.

رمز الخبر 1891193

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