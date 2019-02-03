وزارة الامن الايرانية تقضي على عصابة مخلة بالنظام الاقتصادي بمجال البتروكيميائيات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الامن الايرانية اعلنت عبر بيان عن الكشف والقضاء على عصابة منظمة مخلة بالنظام الاقتصادي في مجال البتروكيميائيات في محافظة يزد.

واعتقلت قوات الامن 3 من عناصر هذه العصابة.

وكانت هذه العصابة تقوم بشراء المواد الخام البتروكيميائية بسعر الدعم الحكومي عبر تاسيس 73 شركة وهمية ومن ثم تقوم ببيعها بالأسعار الحرة في الاسواق السوداء، حيث جنت ارباحا تزداد عن 3 الاف مليار ريال ايراني.

وذكرت وزارة الامن ان التحقيقات في هذا المجال قيد المتابعة وسيتم مواجهة المخلين بالامن الاقتصادي في البلاد بشدة./انتهى/