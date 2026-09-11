بزشكيان قبل سفره إلى الهند: بريكس تمتلك قدرة مواجهة الأحادية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، قبل مغادرته طهران متوجهاً إلى الهند للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة لقمة بريكس، اعتبر هذه القمة فرصة مهمة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والعلمي بين الدول الأعضاء، وكذلك تعزيز نهج التعددية في النظام الدولي.

وأشار رئيس الجمهورية إلى مكانة بريكس في المعادلات العالمية، وقال إن هذه المجموعة تضم حالياً 21 عضواً، منهم 11 دولة عضواً رئيسياً و10 دول أخرى أعضاء جدد يُعرفون باسم "بريكس بلس".

وأضاف بزشكيان أن الدول الأعضاء في بريكس تمثل مجتمعة أكثر من 45% من سكان العالم، ونحو 35% من أراضي العالم، وتمتلك قدرات كبيرة في مختلف المجالات.

وقال رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لبريكس هو مواجهة الأحادية، إنهم يسعون إلى أن تتمكن الدول من تطوير علاقاتها وأنشطتها الاقتصادية والتجارية مع الحفاظ على استقلالها.

وتابع أن شعار قمة هذا العام يتمحور حول التضامن والاستدامة والمقاومة والابتكار، وأنه من المقرر في إطار هذا النهج أن يتوسع التعاون والتبادل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والمالية والصناعية والعلمية والتجارية أكثر من أي وقت مضى.

كما أشار بزشكيان إلى القدرات المالية لبريكس، وقال إنه في المجال النقدي والمالي، تم إنشاء بنك بريكس لتسهيل الاستثمارات والأنشطة المشتركة للدول الأعضاء عبر هذه الآلية.

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية تقليل الاعتماد على الدولار في المبادلات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في بريكس، وقال إن هذه المجموعة تسعى إلى أن تتمكن الدول من تهيئة أرضية التنمية الاقتصادية والإقليمية دون الاعتماد على الدولار، وأن تقف في وجه الأحادية ومطامع القوى الكبرى.

واعتبر بزشكيان أن الدورة الثامنة عشرة لقمة بريكس فرصة مناسبة للحوار مع الدول الكبرى والمؤثرة في هذه المجموعة، مضيفاً أن حضور دول مثل الصين وروسيا والبرازيل والهند ودول أخرى في المنطقة يوفر قدرة مناسبة لتطوير التعاون والمشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف.

وحول العلاقات بين إيران والهند، قال رئيس الجمهورية إن العلاقات بين البلدين لها تاريخ طويل جداً، وإن إيران والهند تمتلكان خلفية ثقافية مشتركة وقدرات وفيرة لتطوير التعاون.

وأوضح بزشكيان أنه يمكنهم تطوير التعاون بين إيران والهند في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية أكثر من الماضي، والاستفادة من فرصة الحضور في هذه القمة للحوار والمشاورات مع مسؤولي مختلف الدول، سواء في إطار الجلسات العامة أو في اللقاءات الثنائية.

ورداً على سؤال حول مدى قدرة بريكس على لعب دور في مواجهة الأحادية ونظام الهيمنة، قال رئيس الجمهورية إن أحد الأهداف الأساسية لتشكيل بريكس كان مواجهة الأحادية، وإن شعار هذه المجموعة لهذا العام اختير في هذا الاتجاه أيضاً.

وأضاف بزشكيان أن الاقتصاد العالمي ينطوي على تعقيدات كثيرة، وأن الهيمنة التي فرضتها بعض القوى على العلاقات العالمية خلال السنوات الماضية تتطلب برامج ونهجاً جديدة لمواجهتها.

واختتم رئيس الجمهورية بالإشارة إلى أن الابتكار وتطوير التعاون بين الدول الأعضاء يمكن أن يساعد في تعزيز بريكس وتقليل الأحادية في النظام الدولي.

وأعرب بزشكيان في الختام عن أمله في أن يحقق حضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدورة الثامنة عشرة لقمة بريكس مكاسب مرجوة للبلاد.

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