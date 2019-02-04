شهيد في هجوم ارهابي يستهدف حافلة زوار في صلاح الدين شمال العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالات عراقية إن حافلة كانت تقل زواراً جنوب قضاء بلد في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد تعرضت لهجوم مسلح إرهابي، ووفقاً لمصدر أمني فإن "ارهابيين أطلقوا النار على حافلة تقل زواراً الى مرقد السيد محمد (ع) في منطقة قناة 14 جنوب بلد".

وأضاف ان الهجوم الإرهابي "تسبب في استشهاد زائر وإصابة 7 آخرين من إيران" مشيراً الى ان "جميع الحالات مسيطر عليها بإستنثاء إحالة امرأة أجنبية الى بغداد.

من جانبه اكد مصدر امني في محافظة صلاح الدين في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تنظيم داعش استهدف بعبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق جنوب مدينة بلد، حافلة تقل زوارا لمرقد السيد محمد، ما ادى الى مقتل واصابة عدد منهم"وفقاً للمصدر.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب". /انتهى/