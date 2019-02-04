المعلم وبيدرسون يتوجهان إلى طهران للتباحث مع ظريف حول الشان السوري

ومن المقرر ان يلتقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم ظهر يوم غد الثلاثاء وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في العاصمة طهران للتباحث معه حول اخر تطورات الشان السوري .

الى ذلك من المقرر ان يلتقي المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون بعد ظهر يوم غد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف .

كما سيلتقي بيدرسون خلال زيارته لطهران كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري انصاري .

وهذه هي اول زيارة لبيدرسون الى طهران منذ انتخابه كمبعوث اممي خاص الى سوريا خلفا لاستيفان ديميستورا .

وتاتي زيارة المعلم وبيدرسون لطهران في الوقت الذي سيشهد منتجع سوتشي الروسي في الرابع عشر من الشهر الجاري قمة ثلاثية للدول الضامنة لعملية آستانا؛ ايران وروسيا وتركيا ./انتهى/